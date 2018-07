No 1º de Maio, dia do trabalhador, o guarda-costas de Macron foi filmado a espancar manifestantes em Paris. Passaram dois meses até que o presidente francês, Emmanuel Macron, o despedisse. Franceses e oposição revoltaram-se e até o ministro francês do Interior, Gerar Collomb (um dos maiores aliados de Macron), responsabiliza o presidente pelo "caso Benalla" quando foi questionado sobre o mesmo no Parlamento.Este tem sido o caso mais grave que Macron teve de enfrentar desde que chegou à presidência, há 14 meses. O presidente francês tem sido altamente criticado pela forma como lidou com Benalla ao saber que o seu chefe de segurança agredira cidadãos. O presidente francês suspendeu Benalla por 15 dias sem vencimento.O segurança foi apenas despedido na passada sexta-feira, 20 de Julho, depois de o jornal francês Le Monde ter divulgado um vídeo onde se pode ver a agressão. No vídeo é possível ver Benalla a envergar um capacete da polícia com viseira a pontapear um manifestante deitado no chão. Ao perceber que está a ser filmado afasta-se do local."O colaborador Alexandre Benalla teve permissão para assistir às manifestações apenas como observador", explicou Bruno Roger-Petit, porta-voz do Palácio do Eliseu. "Claramente, ele foi além disso. E foi imediatamente convocado pelo chefe de gabinete do Presidente; foi-lhe dada uma suspensão de 15 dias. Isto é uma punição por um comportamento inaceitável."A oposição garante que ao decidir tratar do assunto internamente e ocultar o sucedido da justiça o crime do segurança, Macron pode ter violado a lei. O ministro com a pasta do Interior, Collomb foi também chamado à Comissão de Leis do parlamento francês para responder pelo caso.Collomb garantiu que não actuou antes por considerar "que os factos estavam a ser tratados pela estrutura apropriada", ao Parlamento, onde foi interrogado sobre o caso durante duas horas e meia. O ministro com a pasta do Interior garantiu que tentou ao máximo minimizar a sua intervenção no assunto, explicando ter falado com o presidente no dia seguinte ao acontecimento, enquanto este estava na Austrália. Collomb garantiu não saber nem do vídeo nem que Benalla era segurança do presidente Macron, pensando ser um polícia.O ministro foi criticado por todos os lados do espectro político, desde a esquerda de Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa) à direita de Nicolas Sarkozy (Os Republicanos). Deputados e políticos acusam o ministro de não assumir as suas responsabilidades e atirar as culpas para cima de Macron. "Este vídeo é chocante. Hoje, ficamos com o sentimento de que na equipa de Macron há um que está acima da lei. É óbvio que Macron tem de falar sobre isto", disse Laurent Wauquiez, presidente d’Os Republicanos à rádio Europe 1. Richard Ferrand, líder do grupo parlamentar do República Em Marcha, o partido do Presidente, impôs silêncio absoluto aos deputados.A ministra da Justiça francesa, Nicole Belloubet, anunciou que devido à comissão parlamentar de inquérito ao caso a reforma constitucional estava "suspensa" até haver "condições mais tranquilas", afirmando também querer ouvir as explicações do presidente.São dois membros do executivo que deixaram a bola no colo de Macron que ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.