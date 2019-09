5 Estrelas faz votação online para decidir se avança com coligação

Ambos os partidos comprometeram-se a introduzir um salário mínimo, aumentar os gastos com a educação e bem-estar e evitar aumentos do IVA. O programa prevê também um imposto adicional sobre multinacionais e a criação de um banco público para impulsionar o desenvolvimento no sul do país, onde a pobreza é mais evidente.

O Movimento Cinco Estrelas, de Itália, lançou uma votação online para saber se os seus apoiantes aceitariam uma coligação com o Partido Democrático. Ambas as forças políticas apresentaram um programa conjunto que pode servir como a base do novo governo, apesar de os partidos terem sido, até ao momento, rivais. Esta nova aliança surgiu depois de a coligação entre o Cinco Estrelas e a Liga ter colpasado o mês passado.Portanto, até às 18h da tarde, os inscritos no site do Cinco Estrelas podem responder à questão: "Concorda que o Movimento Cino Estrelas deve formar um governo com o Partido Democrático, presidido pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte?".O programa apresentado tem 21 pontos e a ideia mais forte apresentada é a de utilizar o orçamento para ajudar a economia a crescer, mas sem comprometer as finanças públicas, não aumentando a dívida italiana que é a segunda maior da União Europeia.Os dois partidos – tradicionalmente com ideais políticos divergentes – estão a limar as arestas para formarem um novo Governo, depois de o presidente italiano, Sergio Mattarella, ter dado luz verde a uma coligação encabeçada novamente pelo primeiro-ministro demissionário Giuseppe Conte.