O número de detidos nas manifestações de "coletes amarelos" subiu para 361, segundo as autoridades francesas. As autoridades já interpelaram 575 pessoas, até às 11h00. Esta é a manifestação dos "coletes amarelos" que resultou em mais interpelações policiais até ao momento.



Foram registados, até às 13h, 31.000 manifestantes em França. No fim-de-semana passado contavam-se 36.000 manifestantes pelo país inteiro.



O grito de ordem que tem sido gritado pelos manifestantes nas últimas horas é "Macron, démission" (Macron, demissão).



A polícia ainda não fez qualquer carga sobre os manifestantes, utilizando gás lacrimogéneo para dispersar alguns ajuntamentos maiores. Tem também procedido à detenção dos manifestantes que se mostrem mais desordeiros.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO: <a href="https://twitter.com/hashtag/GilletJaunes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GilletJaunes</a> protester takes a direct hit from a tear gas grenade during ongoing clashes in Paris. - <a href="https://twitter.com/Steph_Roy_?ref_src=twsrc%5Etfw">@Steph_Roy_</a> <a href="https://t.co/R0kdutRdDZ">pic.twitter.com/R0kdutRdDZ</a></p>— Conflict News (@Conflicts) <a href="https://twitter.com/Conflicts/status/1071384094716637184?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2018</a></blockquote>

Manifestantes bloqueiam fronteiras francesas, avança o Le Monde.



Os manifestantes estão altamente agasalhados, com luvas, cachecóis e gorros e máscaras e cachecóis para se protegerem do gás.



O Arco do Triunfo, grafitado no último sábado, foi rodeado, este sábado, pelas autoridades.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Footage of a protestor being beaten and taken away by the police in Paris<a href="https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Paris</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/YellowVests?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#YellowVests</a> <a href="https://t.co/3qJ4DJsHNv">pic.twitter.com/3qJ4DJsHNv</a></p>— CNW (@ConflictsW) <a href="https://twitter.com/ConflictsW/status/1071377364574224384?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2018</a></blockquote>

As exigências dos "coletes amarelos"





As manifestações em França iniciaram-se depois do presidente francês e o seu governo terem anunciado que não iriam abdicar do imposto adicional sobre os combustíveis, justificando esta decisão como uma medida de combate às alterações climáticas.



Entretanto, o governo já anunciou que voltava atrás, mas as manifestações não ecssaram, agora com o alvo apontado a Macron e à sua demissão.



Outras exigências feitas pelos manifestantes são o fim dos sem-abrigo em Paris; o valor da pensão mínima ser dos 1.200 euros; aumentar o salário mínimo para os 1.300 euros; as rendas mais baratas, principalmente para os estudantes; terminar com o trabalho precário; proibir as deslocalizações das empresas francesas e ainda reduzir a idade de reforma para os 60 anos e para os 55 anos para todos os profissionais de trabalho físico.



Divulgado plano de segurança contra "coletes amarelos"



Parte das medidas de segurança das forças policiais planeadas para a manifestação dos "coletes amarelos" foram colocadas na internet, disse hoje fonte da polícia.



Segundo fonte judicial, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação para identificar a origem da divulgação desta informação.



"Um memorando do DSPAP (Departamento de Segurança e Proximidade com a Aglomeração) relativo ao dispositivo foi divulgado na internet. Trata-se de uma nota técnica que foi amplamente distribuída", referiu.





