Os confrontos regressaram hoje de manhã às ruas de Paris, com a polícia reagir rapidamente contra os manifestantes, nomeadamente com gás lacrimogéneo e canhões de água.A actuação policial parece revelar as ordens que os agentes receberam no sentido de evitar as cenas de guerrilha urbana registadas no passado fim-de-semana.Houve um reforço policial significativo antecipando os protestos de hoje e antes do início da manifestação em Paris, a polícia já tinha detido centenas de pessoas.Temendo a repetição dos tumultos na capital francesa, foram também reforçados os controlos nas estações e realizadas buscas sistemáticas junto aos locais de concentração.Nas ruas do centro de Paris os comerciantes fecharam as lojas e desapareceu quase todo o mobiliário urbano, para que não possa ser usado como arma pelos manifestantes.

As manifestações em França iniciaram-se depois do presidente francês e o seu governo terem anunciado que não iriam abdicar do imposto adicional sobre os combustíveis, justificando esta decisão como uma medida de combate às alterações climáticas.



Entretanto, o governo já anunciou que voltava atrás, mas as manifestações não ecssaram, agora com o alvo apontado a Macron e à sua demissão.

Outras exigências feitas pelos manifestantes são o fim dos sem-abrigo em Paris; o valor da pensão mínima ser dos 1.200 euros; aumentar o salário mínimo para os 1.300 euros; as rendas mais baratas, principalmente para os estudantes; terminar com o trabalho precário; proibir as deslocalizações das empresas francesas e ainda reduzir a idade de reforma para os 60 anos e para os 55 anos para todos os profissionais de trabalho físico.

Parte das medidas de segurança das forças policiais planeadas para a manifestação dos "coletes amarelos" foram colocadas na internet, disse hoje fonte da polícia.

Segundo fonte judicial, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação para identificar a origem da divulgação desta informação.

"Um memorando do DSPAP (Departamento de Segurança e Proximidade com a Aglomeração) relativo ao dispositivo foi divulgado na internet. Trata-se de uma nota técnica que foi amplamente distribuída", referiu.