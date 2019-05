Durante o festival Teknival 2019, em França, as temperaturas desceram até aos -3ºC. Cruz Vermelha teve de distribuir 500 mantas térmicas a festivaleiros que entraram em hipotermia.

Cerca de 30 pessoas foram tratadas para a hipotermia num festival de música eletrónica em França, depois da queda de neve. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram muitas pessoas debaixo de cobertores de sobrevivência distribuída pela Cruz Vermelha.



O festival Teknival 2019 - que não tinha autorização formal - contou com 10.000 pessoas no público. Na região de Creuse, durante o festival, as temperaturas baixaram até aos 3º C negativos durante a noite de sábado.



Trinta pessoas foram tratadas para a hipotermia no local e duas foram levadas para o hospital, de acordo com fontes oficiais citadas pelo jornal The Guardian.



Depois da queda de neve, que se acumulou no chão, os organizadores puseram uma tenda aquecida no local, onde a Cruz Vermelha distribuiu mais de 500 mantas térmicas.