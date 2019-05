Entre os resgatados estavam crianças, mulheres e homens que atravessavam o mar que separa o sul da Europa do norte de África. Entre os grupos estaria "pelo menos uma mulher grávida e vários menores", avança o jornal malteco.



Os resgatados foram examinados por um médico depois de terem desembarcado em Malta e entregues ao cuidado da unidade de imigração de Malta.



Um comunicado das Forças Armadas Maltesas menciona o desembarque de "cerca de doze barcos migrantes na costa sul da Sicília, Sardenha e Lampedusa" nos últimos dois dias.

Foram resgatados 216 migrantes do Mar Mediterrâneo esta sexta-fiera à noite. O resgate foi feito em "duas missões separadas" pelas Forças Armadas de Malta.As Forças Armadas de Malta foram alertadas por um pedido de socorro emitido durante a noite, tendo encontrado um bote com dezenas de migrantes a bordo. Depois do resgate do primeiro grupo de migrantes foi recebido um novo pedido de socorro para uma segunda embarcação, avança o jornal Times of Malta.