Jon Inarritu

Dois homens foram apanhados pela Guardia Civil ao tentar entrar na Europa através de Marrocos e o enclave espanhol de Melilla, no norte de África. Os migrantes tinham pago milhares de euros para fazerem a viagem.Um vídeo, divulgado no passado sábado pelo senador espanhol, mostra as autoridades do país a fazerem uma inspeção a um veículo que fazia a viagem com colchões no tejadilho.Ao colocar os colchões no chão e os abrir, a polícia encontrou um homem escondido em cada um deles.