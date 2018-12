Um homem disparou três tiros contra a janela de um restaurante no centro de Bruxelas na manhã desta segunda-feira antes de fugir, disse a polícia belga.Ninguém ficou ferido no incidente que aconteceu na rua comercial da capital Louise, na capital da Bélgica. Uma testemunha, citada pela agência Reuters, disse que a arma era uma espingarda Kalashnikov.A polícia disse que o motivo ainda não foi esclarecido, mas o porta-voz do escritório da promotoria, Ine Van Wymersch, disse que não se acredita que tenha sido um ataque terrorista.