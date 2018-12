Português de 67 anos desaparecido na Bélgica

Maximo Monica do Rosário, português de 67 anos, foi visto pela última vez a 13 de Dezembro num supermercado em Anderlecht. Desde então ninguém sabe do homem.Maximo é de nacionalidade portuguesa mas não sabe falar francês. Chegou à Bélgica no dia anterior ao desaparecimento.O homem de cabelos grisalhos utilizava calças cinzentas e uma camisa branca na última vez que foi visto e a polícia pede que, se alguém o vir, entre em contacto com as autoridades.