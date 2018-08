Uma explosão que envolveu um camião que transportava material inflamável causou o pânico perto da zona do aeroporto de Bolonha, em Itália, com alguns carros a incendiarem-se.



Segundo avança a imprensa italiana, a explosão aconteceu numa autoestrada, entre as saídas de Borgo e Casalecchio.



No local estão os bombeiros locais e também a polícia.