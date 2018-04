Trabalhar com Mueller e evitar que o mesmo aconteça em 2018

Para o presidente executivo do Facebook, o objectivo é "assegurar que ninguém interfere com as eleições que vão decorrer em 2018" - e garantiu ainda que a companhia está a trabalhar com Robert Mueller na investigação à eventual interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. "Não estou ao corrente de uma convocação, mas eu sei que estamos a trabalhar em conjunto", disse Mark Zuckerberg.



A curto-prazo, o objectivo é "assegurar que ninguém interfere com as eleições que vão decorrer em 2018". "Isto é uma corrida de armamento. Enquanto exisitirem pessoas na Rússia que o único trabalho é estarem sentados a interferir nas eleições, o nosso trabalho não acaba", afirmou Zuckerberg.





Mark Zuckerberg participou esta terça-feira na primeira de duas audições. A primeira é no Senado e na quarta-feira é ouvido na comissão de Comércio e de Energia da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso).



O Facebook está no centro de uma polémica internacional associada com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de milhões de utilizadores daquela rede social, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, nomeadamente no escrutínio que ditou a eleição de Donald Trump para a Casa Branca e no referendo sobre o 'Brexit' (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).



Na sequência deste escândalo, outros órgãos nacionais e internacionais solicitaram a presença de Mark Zuckerberg para prestar esclarecimentos. Foi o caso do Parlamento Europeu e do Parlamento do Reino Unido. Nos dois casos, o convite foi, até à data, recusado.



Na sexta-feira, a Comissão Europeia afirmou ter tido indicações do Facebook que dados de "até 2,7 milhões" de utilizadores daquela rede social a residir na União Europeia poderiam ter sido transmitidos de "maneira inapropriada" à empresa britânica Cambridge Analytica.



Em Portugal, o número de utilizadores afectados poderá rondar os 63.080.