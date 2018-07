Esta segunda-feira o Zimbabué vai pela primeira vez eleger um presidente, desde que Robert Mugabe, presidente de mão-de-ferro, foi afastado do poder em 2017, após um mandato de 37 anos. Talvez uma novidade mais espantosa que o país ir a eleições desde o mandato do ex-presidente que começou em 1980 e continuou ininterruptamente até à sua destituição, seja o anúncio de que Mugabe não irá votar no partido ao qual ainda pertence - o Congresso da União Nacional Africana do Zimbabwe-Frente Nacional (ZANU-PF) -, nas eleições desta segunda-feira. "Não posso votar naqueles que me reduziram a esta condição", referiu simplesmente o ex-Presidente para explicar a sua posição, referindo-se ao partido e a Emmerson Mnangagwa, presidente interino e candidato da ZANU-PF.

Mugabe, com 94 anos, deu uma conferência de imprensa a partir da sua residência em Harare – a primeira vez que falou em público desde que foi forçado a abandonar o cargo de presidente do Zimbabué.

"Não posso votar naqueles que me têm maltratado. Farei a minha escolha entre os outros 22 candidatos", disse Mugabe aos jornalistas presentes no encontro que não foi anunciado com antecedência. O ex-presidente esclareceu também a sua intenção de voto nas eleições de segunda-feira que envolvem mais de cinco milhões de eleitores: irá votar em Nelson Chamisa, o candidato do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), e não em Emmerson Mnangagwa, que passou de seu braço-direito no governo para substituto do partido e de presidente da nação após a sua forçada saída da liderança.

Mnangagwa, de 75, com quem Mugabe lutou lado-a-lado na guerra pela libertação do país, é o favorito para ganhar as eleições, podendo-se manter no cargo que ocupa desde o final de 2017.

Segunda-feira poderá marcar um novo início da história do Zimbabué, que passou por oito eleições presidências – todas ganhas por Robert Mugabe – e por um regime de autoritarismo assente no poder do Exército e da influência dos veteranos da guerra pela independência do país, maioritariamente membros do ZANU-PF, o partido que ocupou sempre o poder até agora, até o ex-líder ser forçado a abandonar o poder num golpe promovido pelo Exército e pelos veteranos da guerra da libertação, e festejado por muitos nas ruas de Harare.

Apesar de a sua popularidade ter caído muito desde o coup, em muitas zonas rurais Mugabe ainda é visto como o herói contra a opressão colonial do Reino Unido e da guerra da libertação, pelo que não sabe que influência estas declarações poderão ter junto dos eleitores. "Durante todo este tempo chorei pela volta… pela volta para a constitucionalidade, para a legalidade, para a liberdade da nossa gente", lamentou-se Mugabe aos jornalistas, criticando o governo actual pelas medidas políticas e opressão que pensa existirem no país, não referindo, contudo, as próprias críticas que sofreu durante as décadas de presidência pelas mesmas razões e pela hiperinflacção que ainda hoje afecta a economia do Zimbabué.

Sobre o facto de o seu nome não estar nos candidatos à presidência pela primeira vez em 37 anos Mugabe referiu que "é doloroso, mas é a realidade".

Teme-se também o processo de eleições não corra de modo justo, algo que se suspeita que nunca tenha acontecido durante o mandato de Mugabe. Um grupo de observadores internacionais viajou até à nação africana para vigiar as eleições de segunda-feira, mas mantêm-se as suspeitas de problemas com os boletins para eleger os candidatos e com a falta de isenção dos media locais, que costumam dar mais tempo de antena ao partido do governo.





Mugabe: libertador e ditador do Zimbabué

Depois de dias de interrogação política no país africano, Robert Gabriel Mugabe divulgou uma carta ansiada por muitos: "Eu, Robert Gabriel Mugabe, apresento formalmente a minha demissão como Presidente do Zimbabué, com efeitos imediatos". Estavam terminadas as quase quatro décadas de poder em que Mugabe e Zimbabué eram indissociáveis.

Mugabe tornou-se um símbolo do combate à minoria branca que governava a então Rodésia do Sul, que lhe valeu uma década na prisão e exílio em Moçambique, e colocou o seu suor, sangue e lágrimas na guerra da libertação que consagrou a nação do então recém-baptizado Zimbabué, tornando-se primeiro-ministro do país e depois presidente do mesmo em 1990.

Durante os seus cargos políticos, mostrou a sua veia de guerrilha: lutou contra Joseph Nkomo, o líder da ZAPU, da etnia dos nbedele (Mugabe pertencia à etnia maioritária do país – os shona), enviou membros de uma unidade especial do exército para conter uma suposta revolta na província de Matabeleland que resultou na morte de 20 mil pessoas, maioritariamente nbedele, e expropriou milhares de hectares de fazendeiros brancos que tinham propriedade agrícolas no país, o que levou à queda abrupta da agricultura, ao desemprego generalizado e a más condições económicas, que chegaram ao ponto de o governo ter de abandonar a moeda nacional devido à inflação estratosférica da economia da nação.

Mugabe continuou a promulgar medidas que o isolavam na presidência e concentravam os poderes em si, munido de apoiantes que conseguiram provocar a desistência de o líder sindical Morgan Tsvangirai das eleições presidenciais em 2008, apesar de ter vencido o há muito presidente do Zimbabué na primeira volta.



Zimbabué depois de Mugabe

Independentemente do resultado das eleições, pode dizer-se que marcarão uma nova era na ex-Rodésia do Sul. Apesar do número de candidatos, Mnangagwa e Chamisa são os candidatos favoritos a liderar esta nova etapa.

Mnangagwa ainda aparenta trazer muitas ideias e comportamentos da era Mugabe, mas é diferente do seu antecessor. Este já referiu que está determinado a ressuscitar a economia do país do sul de África que tem três quartos da população a viver em pobreza, segundo dados de 2016 do Banco Mundial. O candidato quer criar o que a população precisa mais neste momento: emprego.

Chamisa, mais jovem, reuniu muitos tecnocratas para o apoiarem durante a campanha presidencial e, tal como Mnangagwa, está focado em resolver os problemas económicos do país, o que lhe tem conquistado a admiração das populações rurais anti-Mugabe e mais pobres. É também o candidato em que Mugabe prometeu votar.