Xanana Gusmão: guerrilheiro, presidente e agora jardineiro

Por estes dias pré-natalícios, Díli tem uma atracção suplementar. Xanana Gusmão, neste momento sem cargos formais mas verdadeiramente o líder político mais incontornável do xadrez político, passa algumas das suas tardes a tratar de um dos jardins públicos da marginal da capital timorense.

Quem por ali anda consegue vê-lo, ante a curiosidade de centenas de timorenses que o rodeiam, a cortar a relva e a regar o jardim com uma mangueira do carro de bombeiros que o acompanha. Com algum aparato de segurança, é certo, Xanana joga na projecção do seu exemplo a uma juventude desamparada, sem emprego e entregue a si própria, que é o mesmo que dizer aos biscates do dia-a-dia na pesca, na agricultura ou no turismo ainda pouco expressivo. O que para outros olhares pode parecer bizarro – um líder político e herói da resistência a cortar relva -, ali, naquele contexto social e histórico, não tem nada de surpreendente. Faz parte da construção mitológica de Xanana na sociedade timorense onde é, mais do que um líder, um verdadeiro 'chefe'.





Mas tanta concentração não serve apenas para dar o exemplo. Xanana executa a jardinagem com os movimentos calculados e uma concentração que, por vezes, fazem lembrar, caricaturalmente, claro, um bailarino do Bolchoi em movimento lento, a estudar uma coreografia. É uma tarefa de estimulação do pensamento, bem necessário para encontrar a arte e manha suficientes que ajudem a romper o bloqueio político em que Timor-Leste se encontra há mais de dois anos.

Neste final de ano, a guerrilha institucional continua a ferver. O Governo governa com ministros ‘vetados’ pelo Presidente, Francisco Guterres Lu-Olo, e este permanece sem poder sair do País em visitas de Estado porque o executivo não autoriza. Pelo meio, o dossiê petrolífero está nas mãos de Xanana, que conduz as negociações sobre os limites das fronteiras marítimas com a Austrália, e o ouro negro é a fonte de uma enorme dependência económica do país. Timor-Leste depende em quase 90 do orçamento do Fundo Petrolífero, que tem 18 mil milhões de dólares, e as outras receitas representam pouco mais de 7 por cento do Produto Interno Bruto. Crise política e petróleo podem dar uma mistura explosiva. Assim Xanana encontre na paz da jardinagem pública a inspiração necessária para evitar uma explosão que seria socialmente trágica.