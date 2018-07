A 16ª etapa da Volta à França em bicicleta esteve esta terça-feira temporariamente neutralizada após um protesto de agricultores locais, 29 quilómetros depois da partida em Carcassone. A polícia foi chamada a intervir com gás lacrimogéneo mas este acabou por afectar também os ciclistas, tendo a corrida sido interrompida.

De acordo com a imprensa francesa, os manifestantes atiraram fardos de palha para a estrada onde os atletas iriam passar, além de terem tractores a inviabilizar a via. De acordo com a equipa belga QuickStep, a polícia terá utilizado gás lacrimogéneo para dispersar os agricultores mas este atingiu também alguns corredores.

Através da transmissão televisiva foi também possível observar vários ciclistas a lavar os olhos, alegadamente devido ao uso de gás lacrimogéneo.

A corrida foi, entretanto, retomada, com 187,7 quilómetros a faltar para a meta, da etapa que liga Carcassone a Bagnères-de-Luchon.