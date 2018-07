Os Presidentes russo e norte-americanos, Vladimir Putin e Donald Trump respectivamente, acordaram a 16 de Julho em Helsínquia manter os contactos "úteis" entre os dois chefes de Estado, informou hoje o Kremlin."Durante a reunião em Helsínquia, os presidentes chegaram a um entendimento para continuar com esses contactos úteis", afirmou aos jornalistas Yuri Ushakov, conselheiro do Kremlin em assuntos internacionais.Segundo Ushakov, esta é uma opinião "partilhada pela parte norte-americana e russa".O conselheiro do Kremlin disse também que, os líderes não irão abordar "a questão da organização nos seus próximos encontros"."Alguns dias depois (da reunião em Helsínquia), a parte norte-americana propôs organizar a próxima cimeira em Washington no final deste ano", declarou Ushakov, detalhando que, o convite formal foi feito por John Bolton, conselheiro de segurança nacional de Donald Trump.Ushakov confirmou que, mais tarde, John Bolton vai reunir-se com as autoridades russas, possivelmente com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, para discutir a próxima reunião entre os líderes da Rússia e dos EUA.Donald Trump anunciou na semana passada a sua intenção de realizar uma segunda cimeira com o chefe do Kremlin, devido àquilo que considerou ser um "êxito", numa referência à primeira reunião bilateral na capital finlandesa.