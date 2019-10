Homem que fechou jovens numa cave durante nove anos poderá não ser o pai

Um homem de 58 anos e seis jovens entre os 18 e os 25 foram resgatados da cave da sua casa, na Holanda , depois de alegadamente terem passado nove anos lá dentro à espera do fim do mundo. Duvida-se agora que o homem fosse pai dos seis.Segundo o jornal holandês, os jovens estariam sem contacto com o resto do mundo desde que a sua mãe morreu, há cerca de nove anos. Foi aí que se mudaram para a quinta com este homem, sobrevivendo com os vegetais que cultivavam numa horta e dos animais que criavam. Afirma-se ainda que alguns destes jovens nem sequer estejam registados como cidadãos holandeses.O homem de 58 anos foi preso após o resgate mas estaria não estaria muito saudável, tendo sido encontrado na cama após um ataque de coração, ocorrido há alguns anos. A sua aparência era descuidada, com o cabelo muito comprido e a barba mal penteada. As autoridades suspeitam agora que este homem não tivesse nenhuma ligação familiar com os jovens.Aos jornalistas, o autarca da cidade de Ruinerwold, onde se localiza a quinta, afirmou que nunca tinha sido envolvido em nenhuma situação como esta. "Acredito que ainda existam muitas dívidas e nós também as temos. A polícia está a investigar muitos cenários e não podemos partilhar mais neste momento. Estamos focados em cuidar da família."Esta "família" foi encontrada depois de o filho mais velho ter entrado num bar muito confuso, tendo pedido várias cervejas, que bebeu de uma vez. "A primeira vez que o vi mandei-o para casa. Na semana passada entrou aqui no bar, pediu algumas cervejas, mas nós estávamos quase a fechar. No domingo, pediu cinco cervejas e bebeu-as. Foi quando falei com ele e ele disse que tinha fugido e que precisava de ajuda", apontou o empregado do bar, que se apressou a pedir ajuda.Nenhum dos vizinhos desta quinta, bastante afastada de um centro populacional, tinha noção do que se lá passava e nenhum dos jovens teria a ideia que poderiam haver mais pessoas no mundo. Era por isso que estariam à espera do fim do mundo.