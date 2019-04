Mulher pediu ao secretário de Estado das Comunidades para "regressar rapidamente" a Portugal. Rui Lucas tinha 30 anos.

A vítima portuguesa dos atentados deste domingo no Sri Lanka é um jovem de 30 anos de Viseu. Segundo o Correio da Manhã, o português chama-se Rui Lucas e estava na ilha em lua-de-mel. O casal de turistas estava alojado no hotel Kingsbury, um dos oito locais atacados na capital, Colombo.



Ao início da manhã, o secretário de Estado das Comunidades, José Luis Carneiro, revelou que já tinha falado com a esposa do cidadão luso a quem deixara os contatos para prestar "o apoio devido e indispensável nesta altura". A mulher do português pediu ajuda para "regressar rapidamente" a Portugal.





Assim que for possível, a mulher do português morto nos atentados viajará para Portugal – os voos estão suspensos devido ao recolher obrigatório. Segundo o Observador, o Governo português irá assumir, não apenas a marcação e pagamento desta viagem, como os custos da trasladação do corpo. A cônsul de Portugal em Colombo, Preenie Pin, está a acompanhar a viúva.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que já falou com a viúva, a quem apresentou condolências.

O balanço do número de mortos da série de explosões esta manhã em quatro hotéis, três igrejas e um complexo residencial no Sri Lanka é agora de 207 vítimas e 450 feridos, segundo dados oficiais.