Em entrevista à SÁBADO, Fernanda Villas Bôas diz que sente medo ao andar na rua em trabalho. Mas continua com esperança que o clima de violência acalme.



A poucos dias de se eleger o próximo presidente brasileiro, continuam a ser conhecidos os casos de violência em contexto político, partidário e eleitoral. Nas ruas, são milhares os manifestantes que marcham para fazer ouvir o seu ponto de vista. Já nas redes sociais, o palco central destas eleições presidenciais, milhões e milhões de caracteres são digitados pelos apoiantes dos candidatos ou por aqueles que simplesmente não encontram um lado da barricada.



No centro destes movimentos têm estado os jornalistas brasileiros, não só pela sua missão de noticiar o que se passa, mas por serem um dos grandes alvos da violência que se tem sentido nos últimos tempos. A Abraji, Associação Brasileira de Jornalismo de Investigação, já recebeu queixas de 62 casos de violência física a comunicadores e 79 casos de violência digital.



Fernanda Villas Bôas foi uma das jornalistas agredida fisicamente e que veio a público alertar para este problema. A agressão aconteceu no dia 7 de Outubro, dia da primeira volta das eleições presidenciais, quando a jornalista saía do local de voto onde tinha acabado de exercer o seu direito. Seguia identificada, quando dois homens com t-shirts com a cara do candidato Jair Bolsonaro se dirigiram a ela.



"Quando o nosso comandante ganhar as eleições vocês na imprensa vão morrer", terá dito um dos agressores, que segurava uma faca. O outro terá acrescentado: "Vamos levá-la e violá-la". Acabaram por deixar marcas de faca na cara e nos braços, tendo apenas parado depois de um automobilista passar na rua e ter apitado.



Em entrevista à SÁBADO, Fernanda afirmou que a protecção dada pelas autoridades aos jornalistas é insuficiente para que se sinta segura a desempenhar as suas funções, mas continua esperançosa. "Tenho esperança que o candidato que ganhar, mesmo que não seja a minha escolha, consiga amenizar esta violência em relação a imprensa."



Para os brasileiros, a imprensa não está do lado do povo. Como é que chegámos a este ponto?



Actualmente estamos a passar por problemas em relação a credibilidade da imprensa. Isso acontece desde o impeachment da Dilma.

O país ficou dividido e começaram a chamar a Rede Globo de golpista, por acreditarem que ela foi a precursora do 'golpe', como chamam a saída da presidente. Hoje as pessoas generalizam e acham que somos parciais ao informar, coisa que não acontece.



É devido a este afastamento que acontecem ataques como o que lhe aconteceu, ou há mais para além disto?



Foi um pouco disso sim, entretanto o candidato já informou em algumas entrevistas que a imprensa busca prejudicar a sua campanha em prol do outro candidato e isso está fazendo com que os eleitores dele criem uma repulsa por nós.



Pode-se ligar isto com as fake news de Donald Trump? E até que ponto este pode ser um pensamento viral?



Não acho que teve muita influência não, porque as fake news não estão a ser ligadas à imprensa, mas sim às empresas contratadas.

O pensamento não é viral e estas duas coisas estão bem divididas no país. A população não agregou essas falsas notícias à imprensa.



Como se pode classificar o ambiente social e político neste momento?



Considero como hostil. Desde o tempo que acompanho política e campanhas, pois sempre gostei deste assunto, nunca vi um momento como este. As pessoas estão intolerantes, agressivas e a democracia está a perder o seu lugar para a imposição. Isto está bem mais grave nas redes sociais, actualmente ou concorda com os seus amigos ou viram inimigos, devido à escolha por partilhar as suas opiniões



Como prevê que seja o ambiente de trabalho para os jornalistas se Bolsonaro ganhar?



Passado o susto, estou a tentar pensar que não vai ser este terror que estão a apresentar. Tenho esperança que o que ganhar, mesmo que não seja a minha escolha, consiga amenizar esta violência em relação a imprensa e que possamos exercer a nossa função, que também é para benefício da população.



Sente-se segura para voltar para as ruas e trabalhar?



Ainda tenho medo de trabalhar nas ruas e até de votar na segunda volta. Estou a tentar trabalhar esse sentimento, mas ainda é recente e como não vejo a polícia em cima destes casos com a imprensa sinto-me desprotegida e o medo aumenta.