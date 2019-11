Vietname prende dez suspeitos de homicídio de 39 pessoas encontradas sem vida em camião

A polícia britânica descobriu no passado dia 23 de outubro 39 corpos num contentor transportado por um camião nos arredores de Londres, num aparente caso de tráfico de seres humanos. As vítimas - 38 adultos e um adolescente - morreram sufocadas e congeladas naquele que ficou conhecido como o 'camião do horror'. O motorista foi detido de imediato por suspeita de homicídio.

A polícia do Vietname prendeu dez pessoas com ligações aos 39 corpos descobertos dentro do 'camião do horror' em Essex , no Reino Unido, segundo avança a imprensa internacional esta segunda-feira.Na semana passada, a polícia vietnamita acusou dois homens de homicídio pelas mortes do grupo que foi encontrado dentro do contentor de um camião em Essex, no Reino Unido. Este domingo foram detidas mais oito pessoas com possíveis ligações ao caso."Com base nas informações que recolhemos dos nos suspeitos, lançámos uma intensa investigação para erradicar estas teias que levam as pessoas ilegalmente até à Grã Bretanha", afirmou o chefe da polícia da província de Nghe An, Nguyen Huu Cau, de acordo com informações da agência de notícias do Vietname.Cau acrescentou ainda que a polícia tratou a tragédia como contrabando, ao invés de tráfico humano.A maioria das vítimas era das províncias vizinhas de Nghe An e Ha Tinh, na zona Norte-Centro do país, onde as más perspetivas de emprego, os gangues de contrabando e os desastres ambientais contribuem para o aumento da imigração.A descoberta dos corpos virou as atenções para o comércio ilícito de pessoas provenientes de zonas empobrecidas da Ásia, África e Médio Oriente, que procuram nos países mais ocidentais melhores condições de vida.Segundo uma publicação no site oficial do Governo vietnamita, uma delegação de diplomatas e polícias vietnamitas partiram este domingo para o Reino Unido, onde deverão encontrar-se com os seus homólogos britânicos esta segunda-feira.