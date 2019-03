O homem terá ficado ofendido com a brincadeira e agrediu a mulher durante a troca de bolo do casal, à frente de todos os convidados.



"Esse homem precisa de aprender uma lição sobre direitos humanos e a mulher precisa de anular o casamento o mais depressa possível", escreveu um internauta nas redes sociais.



As imagens têm provocado muita indignação entre os internautas.





Um vídeo que mostra o noivo a agredir violentamente a noiva durante a cerimónia de casamento, no Uzbequistão, está a tornar-se viral nas redes sociais, segundo avança o jornal The Sun.A noiva, que já aparentava estar triste, pegou num pedaço de bolo para dar ao futuro marido, mas brincou com ele, acabando por levar uma chapada muito violenta que a desequilibrou.