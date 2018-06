13:31

Acidente aconteceu este sábado, no Japão.

Um foguetão, lançado por uma companhia privada, explodiu este sábado em Hokkaido, no Japão, seis segundos depois de descolar.



A explosão aconteceu quando o foguete com cerca de dez metros sofreu um embate no chão, no seguimento de uma falha no motor.



O vídeo mostra o foguete a ser lançado, parando de forma abrupta e caindo de seguida.



O objeto foi desenvolvido pela empresa japonesa Startstell Interstellar Technologies com o objetivo de oferecer voos comerciais a preços mais acessíveis.



O primeiro foguete desta empresa foi lançado em julho de 2017, conseguindo alcançar as seis milhas no céu antes de se desfazer.



Não há registo de feridos.