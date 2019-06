Um vídeo manipulado através de inteligência artificial com a imagem do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, apareceu no Instagram, uma das suas plataformas, divulgaram hoje os meios de comunicação norte-americanos.

"Imagine isto por um segundo: um homem com total controlo de dados roubados de mil milhões de pessoas, todos os seus segredos, as suas vidas, os seus futuros", afirma, de forma manipulada, Mark Zuckerberg.