Vestager continua a perseguir os gigantes de Silicon Valley

Margrethe Vestager é a actual Comissária Europeia para a Concorrência e uma das responsáveis pela multa recorde de que foi alvo a Google, na sequência das práticas com o sistema operativo Android. A multa situa-se no valor 4,26 mil milhões de euros.

Em causa está o facto de a Google abusar da posição dominante do Android para afastar as suas rivais daquele sistema operativo para telemóveis, alega a Comissão Europeia.

Mas esta não é a primeira grande multa aplicada por Vestager, que ocupa a posição de Comissária Europeia para a Concorrência e já recebeu a alcunha de "a mais poderosa caça gigantes" de Silicon Valey.

Vestager foi responsável por exigir à Apple o pagamento de 13 mil milhões de euros em impostos não cobrados na Irlanda durante o Verão de 2016 e foi também uma das responsáveis pela multa de 2,4 mil milhões de euros à Google por "abuso de posição dominante enquanto motor de busca, ao dar vantagem ilegal a si própria no serviço de comparação de compras".

Durante a sua confirmação como Comissária na administração Junker, Vestager admitiu que preferia chegar a acordos nos casos do que ter de recorrer ao seu poder, de forma a chegarem a acordo com multas mais reduzidas ou negociar condições para as empresas poderem chegar a um consenso.

Desde então já investigou a Google/Alphabet (seguindo o trabalho do seu antecessor), a Fiat, Starbucks, Amazon e Apple por infracções na lei da competitividade. Foi também responsável pelo lançamento da investigação à Gazprom, um dos maiores fornecedores de gás a nível europeu.

Além das investigações, Vestager já chegou a condenar empresas a pagar pesadas multas, como a Cyprus Airways qye teve de pagar mais de 65 milhões de euros por ter recebido ajuda estatal indevida em 2012 e 2013.

Já a Amazon foi forçada a pagar 250 milhões de euros em impostos com atrasos e, em Janeiro de 2018, a Qualcomm teve de pagar 997 milhões de euros.