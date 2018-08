O Ministério Público da Venezuela (MP) anunciou esta quinta-feira que está a investigar 140 denúncias contra empresários e comerciantes, pela alegada especulação e modificação de preços de produtos básicos para venda.O anúncio foi feito pelo procurador-geral da Venezuela, designado pela Assembleia Constituinte, Tarek William Saab, durante uma conferência de imprensa em Caracas.Segundo o procurador, 111 denúncias foram feitas em flagrante delito e levaram à detenção de 131 pessoas, das quais 92 continuam presas, 29 têm medidas substitutivas (regime de apresentação periódica e outros) e 10 estão em liberdade.A 20 de Agosto último entrou em vigor na Venezuela, uma reconversão monetária que eliminou cinco zeros ao bolívar forte e colocou em circulação o bolívar soberano.Três dias depois o Governo venezuelano fixou os preços de venda ao público de 25 produtos básicos alimentares, incluindo produtos que escasseiam no país e que passariam a ter um custo ligeiramente inferior ao praticados no mercado negro, onde, entretanto, estes bens já subiram de preço.A 23 de Agosto as autoridades venezuelanas anunciaram que tinham iniciado um procedimento sancionatório contra três redes de supermercados de portugueses, acusadas de especulação na fixação de preços após a reconversão monetária.Em comunicado, a Superintendência para a Defesa dos Direitos Socioeconómicos (Sundde) da Venezuela explicou que foram recebidas denúncias telefónicas sobre irregularidades que motivaram uma fiscalização, ainda em curso, nas redes de supermercados Luvebras, Excelsior Gama e Central Madeirense.Pelo menos uma rede de supermercados de portugueses foi obrigada a baixar os preços de venda ao público de vários produtos.