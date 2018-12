O país sul-americano encerrou o ano com uma taxa de 81,4 homicídios por 100 mil habitantes.

A Venezuela "conquistou" o primeiro lugar na classificação dos países mais violentos da América Latina. O país sul-americano encerrou o ano com uma taxa de 81,4 homicídios por 100 mil habitantes, um número que o coloca como o mais violento na região ao longo El Salvador e Honduras e um total de 23.047 pessoas mortas, de acordo com dados compilados pelo Observatório Venezuelano de Violência. Os dados são adiantados pelo jornal El País.



"Em 2017 estávamos em segundo, mas os nossos colegas de investigação nas Honduras disseram-nos que a taxa deste ano será metade da venezuelana, e El Salvador indicou 60 homicídios por 100 mil habitantes. É evidente que [a Venezuela] será o país mais violento da América Latina com o maior número de homicídios no mundo", sublinhou Roberto Briceño León, director do Observatório.



O número total, 23.047 mortes violentas, engloba outro ainda mais preocupante: 10.422 deles são claramente homicídios, mas outros 7.523 correspondem ao que a polícia classifica como "resistência à autoridade". Isto é, quase um terço das mortes ocorreu às mãos das forças de segurança, em muitos casos em episódios de execuções extrajudiciais.



O estado mais violento é o de Aragua, na região central do país, situado a uma hora de carro da capital, Caracas. A sua taxa de homicídios (168 por 100 mil habitantes) é o dobro da nacional e a maior parte tem está relacionado com as chamadas mortes "causadas por resistência à autoridade".