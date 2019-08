As mochilas à prova de balas são cada vez mais um produto essencial para as compras do regresso às aulas. O jornal espanhol ABC falou com Mia Jones, uma mãe do estado norte-americano da Virgínia, que quer comprar três mochilas para os filhos de oito, onze e catorze anos. Cada mochila custa 180 dólares, mais de 160 euros, e são vendidas em lojas físicas como o Walmart ou em lojas online como a Amazon ou o Ebay.

A incapacidade do governo norte-americano de impedir a ocorrência de massacres em locais públicos, incluindo escolas, levou muitos pais como Jones a tentar proteger os seus filhos. A venda de material escolar à prova de bala aumentou mais de dez vezes depois dos massacres que ocorreram nas últimas semanas no Texas e em Ohio, de acordo com as empresas que o distribuem, como o Walmart e o Office Depot. O produto mais comprado é um escudo à prova de bala que cabe dentro das mochilas e serve para proteger as crianças.

O material escolar à prova de bala cresceu nos últimos anos, tanto nos supermercados como nas principais lojas online dos Estados Unidos. Alguns dos produtos que existem são: colchões, quadros, almofadas e até casacos blindados – que apenas protegem contra tiros se as munições forem as convencionais e não as de uso militar. Ainda assim, os fabricantes admitem que na maioria dos casos os produtos são inúteis diante de ataques como o da arma AK-17 usada pelo assassino do Texas, que matou 22 pessoas.

Um dos principais fabricantes é a empresa norte-americana TuffyPacks, que vende mochilas e escudos à prova de bala em quatro tamanhos diferentes e os preços vão de 129 a 219 dólares (de 115 a 195 euros). A empresa utiliza fibra sintética, que pesa pouco mais de um quilo e dura cinco anos. "Ele é projetado para ser um escudo, se a criança o colocar entre ela e a arma, a mochila absorve os tiros", explica Steven Naremore, fundador da empresa.

TuffyPacks vendia escudos cobertos de tecido com desenhos infantis e juvenis, incluindo desenhos das princesas da Disney, dos Vingadores e do Harry Potter. Mas, no inicio deste mês, a Disney e a Warner Bros protestaram conta o uso da sua imagem nos produtos e eles saíram do mercado. A Administração Trump que tem um departamento que testa e certifica material à prova de bala diz que "nunca testou ou certificou o uso de itens à prova de bala, como mochilas, cobertores, ou pastas, com exceção de coletes à prova de bala para o uso policial", de acordo com o porta-voz do Ministério da Justiça, Devin O’Malley.

Os especialistas não recomendam o uso deste tipo de produto e insistem que é melhor ensinar às crianças os protocolos de ação em caso de disparos – incluindo rotas de evacuação. De acordo com Matthey J. Mayer, especialista na área de prevenção da violência, "não há provas de que esse tipo de produto funcione e, pior ainda, dá às crianças e aos pais uma falsa certeza de que estão protegidos."