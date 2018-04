Carrinha embate contra peões no Canadá. Suspeito já foi detido

A polícia de Toronto diz que uma carrinha atropelou peões tendo feito entre 8 e 10 feridos. O veículo foi encontrado e um suspeito detido.

Uma carrinha embateu contra vários peões em Toronto, no Canadá, esta segunda-feira. Segundo a polícia canadiana, "entre oito e dez ficaram feridos".



A carrinha branca, depois do embate, fugiu do local, informam testemunhas.



A polícia entretanto encontrou o veículo e deteve um suspeito de ter sido o responsável pelo incidente.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">The van involved in multiple pedestrians stuck in the Yonge and Finch area of Toronto has been located and the driver arrested. ^sm</p>— Toronto Police (@TorontoPolice) <a href="https://twitter.com/TorontoPolice/status/988500934970888192?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de abril de 2018</a></blockquote>

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 - 10 pedestrians struck further when I get it ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 de abril de 2018





Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23 de abril de 2018

O incidente aconteceu por voltas das 13h30 hora local (18h30 em Portugal Continental).



O metro foi suspenso entre as estações próximas do local.



O primeiro-ministro canadiano, Justin Thrudeau, emitiu um comunicado sobre o incidente: "Estamos agora a saber da situação em Toronto. Os nossos corações vão para todos os afectados".

"Relatos dizem que uma carrinha branca avançou sobre o passeio e que foi a andar por cima do passeio a sula de Yonge e de Finch, tendo atingido dez pessoas, possivelmente, os números ainda não foram confirmados", disse um porta-voz da polícia de Toronto.As imagens captadas no local mostram paramédicos a ajudar pessoas no chão.