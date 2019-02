Part of the roof of a St Petersburg IT university has collapsed. No info on casualties but authorities say 21 people may have been caught under the rubble https://t.co/BbayNKUyLV pic.twitter.com/HJQFPErfZ0 — Alec Luhn (@ASLuhn) 16 de fevereiro de 2019

Several floors have collapsed at a university in the Russian city of St. Petersburg; up to 20 people may be trapped - Interfax pic.twitter.com/DOX6wELrWm — BNO News (@BNONews) February 16, 2019

#Update: Police and emergency services responding to the scene of the "St Petersburg university" as some people are feared to be under the rubble in the building collapse in #Russia. Picture Credit: @PiterskayaBulka pic.twitter.com/fQ4HSZLdIC — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 16, 2019

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o edifício começa a colapsar durante trabalhos de renovação.(Notícia actualizada às 17h12 com o número de pessoas retiradas)