Várias pessoas foram esfaqueadas, esta sexta-feira, num hotel no centro da cidade de Glasgow, na Escócia. Entre as vítimas está um polícia, de acordo com a Federação da Polícia Escocesa. O suspeito foi abatido pelas autoridades, confirmou a polícia escocesa, acrescentando ainda que não está à procura de outros suspeitos.Foi criado um perímetro de segurança na rua onde terá ocorrido o acidente. A zona está com um forte contingente policial, e mais de uma dezena de veículos das forças de segurança.