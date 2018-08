A cidade de Saada, no Iémen, foi hoje palco de ataques aéreos que mataram dezenas de pessoas, incluindo crianças. A denúncia foi feita pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha e por médicos do país. "Vários mortos, ainda mais feridos, na maioria com menos de dez anos", escreveu Johannes Bruwer, chefe de delegação da Cruz Vermelha no país.A Arábia Saudita e outros aliados muçulmanos sunitas lutam no Iémen há mais de três anos contra os Houthis, próximos do Irão. Estes controlam a maioria do norte do país, o que inclui a capital, Sanaa, e levaram um governo apoiado pelos sauditas a procurar exílio em 2014.Esta quarta-feira, fragmentos de um míssil lançado para a Arábia Saudita mataram um civil e feriram 11. A defesa aérea da Arábia Saudita interceptou o míssil. "A intercepção resultou na projecção de fragmentos por uma zona residencial, que causou o martírio de um residente iemenita, e ferimentos a onze civis", confirmou a coligação que luta contra os Houthis.