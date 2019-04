No Domingo de Páscoa, oito explosões no Sri Lanka tiraram a vida a mais de 300 pessoas - entre elas um português, tendo ferido outras 500. Ainda não houve qualquer reivindicação, mas o governo identificou o grupo extremista islâmico National Thowheeth Jama’ath como os responsáveis.

Criado há cerca de três anos, este grupo pequeno era visto como anti-budista – e conhecido por vandalizar estátuas de divindades budistas. Para os muçulmanos, representar divindades em forma humana é heresia.

O nome National Thowheeth Jama’ath descreve um movimento pela unidade de Deus, o que é um elemento-chave entre as correntes mais conservadoras do Islão, indica o jornal The Guardian.



Caracterizado como um grupo composto por poucos elementos, na maioria jovens, e sem uma hierarquia definida, como foi o National Thowheeth Jama’ath do vandalismo ao homicídio de 290 pessoas?

O governo do Sri Lanka afiança que tal só foi possível com a colaboração de militantes internacionais. De acordo com o jornal The New York Times, os laços originaram-se com a ida de muçulmanos do Sri Lanka para a Síria e Iraque, onde lutaram com o grupo terrorista Estado Islâmico. No seu pico, indica a mesma fonte, o EI recrutou várias pessoas das Maldivas, junto ao Sri Lanka.

Para efetuar os ataques, foi necessária uma grande operação de logística e meses de planeamento. Apesar de os terroristas poderem detonar os seus dispositivos, precisam de "apoio" dos seus encarregados, que os mantêm comprometidos antes do ataque. Também foi preciso assegurar explosivos de nível militar, casas-abrigo e workshops sobre criação de bombas.

Até agora, foram detidos 40 suspeitos de envolvimento nos atentados, levados a cabo por bombistas suicidas. Cada um fez-se explodir num local; só no hotel Shangri-La, em Colombo, é que entraram dois terroristas.

Os ataques com bombistas suicidas remontam aos anos 80 e às guerrilhas da minoria étnica Tamil, que eram hindus e não muçulmanos. Porém, indica o The New York Times, tratavam-se de movimentos nacionalistas ou separatistas, e os alvos eram líderes políticos e não religiosos.