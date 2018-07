Vai entrar em vigor em 2021 um novo sistema de vistos de entrada na Europa. O visto terá validade de três anos e vai custar 7 euros.

Será mais difícil um cidadão brasileiro entrar na Europa. Vai entrar em vigor em 2021 um novo sistema de vistos de entrada na Europa para turistas brasileiros em 26 países europeus, dos quais 22 integram a União Europeia (UE). A medida foi aprovada esta quinta-feira no Parlamento Europeu.



O novo sistema chama-se ETIAS (European Travel Information and Authorisation System, "sistema europeu de informação e autorização de viagens" em tradução livre) e será feito inteiramente pela internet. De acordo com o jornal brasileiro Estadão, a medida visa aumentar a "segurança interna" europeia. "Essa triagem sistemática permitirá identificar aquelas pessoas que possam representar um risco antes que as mesmas alcancem as fronteiras europeias", diz texto divulgado pelo Parlamento Europeu. "Os viajantes que possam correr um risco de segurança, de contágio ou sejam susceptíveis de incorrer em migração ilegal podem ver o seu pedido de de entrada recusado", lê-se ainda.



O visto terá validade de três anos e vai custar 7 euros. Para menores de 18 anos e maiores de 70 anos, será gratuito. Os cidadãos brasileiros vão precisar do visto europeu para entrar: Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Noruega, Polónia, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Suíça. Embora estejam na UE, Bulgária, Roménia, Chipre, Irlanda, Reino Unido e Croácia têm as próprias regras de emissão de vistos de curta duração. Do Brasil ao Canadá, passando pelo Chile e Austrália, a decisão atinge 59 países.



No Parlamento Europeu, o novo sistema foi aprovado com 494 votos favoráveis, 115 contrários e 30 abstenções.