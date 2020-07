A vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford contra a covid-19 pode vir a ser eficaz durante "vários anos", tendo mostrado resultados muito positivos nos ensaios clínicos a oito mil voluntários que participaram na fase III da investigação à vacina AZD1222, desenvolvida em parceria com a empresa farmacêutica AstraZeneca, que a licencia.

"Estamos muito felizes pode ver este tipo de resposta imunitária que dará o tipo certo de proteção", indicou Sarah Gilbert, a cientista que lidera a investigação à vacina, em audiência parlamentar no Reino Unido durante a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Comuns.

Na mesma, a chefe de divisão para a procura de uma vacina no Reino Unido, Kate Bingham, indicou que espera um vacina "no início do próximo ano" por parte de mais do que uma das candidatas, embora seja possível que as primeiras vacinas apenas "ajudem a aliviar sintomas" para que infetados pelo novo coronavírus não desenvolvam sintomas mais graves da doença.

"O estudo de Oxford deverá ter vacinado com eficácia todas as etapas antes que qualquer vacina comece os seus ensaios clínicos com eficácia. Isso dá bem uma ideia do quão estão à frente de outras empresas", disse.

Questionada sobre se o Reino Unido terá de enfrentar o inverno sem uma vacina, Bingham apontou a vacina trabalhada por Oxford, com Sarah Gilbert com líder, como a principal alternativa neste momento. Na comissão parlamentar, Gilbert indicou que espera "antecipar prazos" para socorrer as pessoas que lidam com a doença.

Numa próxima fase, Oxford passará a testar a vacina em 4 mil pessoas no Brasil e em duas mil pessoas na África do Sul, dois dos países que têm registado mais casos nos últimos dias, e é apontada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das mais fortes candidatas entre as 149 que estão a ser desenvolvidas em todo o mundo.