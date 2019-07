Von der Leyen, de 60 anos, comprometeu-se com vários objetivos contra as alterações climáticas. "O nosso desafio mais importante é manter o nosso planeta saudável. É a maior responsabilidade e oportunidade dos nossos tempos. Quero que a Europa se torne o primeiro continente neutro quanto ao clima no mundo em 2050", afirmou ao Parlamento Europeu.



Também garantiu que criaria um Acordo Verde (Green Deal) para a Europa nos primeiros 100 dias no gabinete, que parte do Banco de Investimento Europeu seria transformado num Banco Climático, entre outras ideias.

Ursula Von de Leyen foi eleita presidente da Comissão Europeia . Vai suceder a Jean-Claude Juncker tendo conseguido 383 votos.A agora ministra da Defesa alemã precisava de uma maioria absoluta - metade dos eurodeputados mais um, ou seja, 374.