As autoridades no arquipélago russo de declararam estado de emergência. Apesar de serem uma espécie protegida na Rússia, as autoridades locais admitem que o abate poderá ser a única solução se o nível de ameaça aumentar.

Dezenas de ursos polares invadiram as ilhas do arquipélago russo de Nova Zembla, no oceano Ártico, e chegaram a atacar algumas pessoas. As autoridades da região declararam estado de emergência.

As ilhas na Rússia são habitadas por alguns milhares de habitantes, que já foram atacados por alguns dos animais desde que a situação despoletou. Os ursos, que estão a fugir ao degelo e procuram comida, invadiram também alguns edifícios públicos e residenciais.

A polícia da região acredita que os ursos começaram a perder medo das patrulhas dos agentes e dos métodos humanos usados para os afugentar, e que estão desta forma a perturbar o funcionamento normal da zona e dos seus habitantes.

No maior povoado do arquipélago, o Belushya Guba, já foram avistados pelo menos 52 ursos. Vigansha Musin, o chefe da administração local, relatou ainda que cinco ursos foram encontrados no território atualmente ocupado por militares da região, na zona onde se situa a base aérea.

"Eu estou em Nova Zembla desde 1983 e nunca houve uma invasão em massa de ursos polares", revelou Musin num comunicado oficial citado pela BBC.

"As pessoas estão assustadas, com medo de abandonarem as suas casas, as suas rotinas diárias estão a ser comprometidas, e os pais não estão dispostos a deixarem os seus filhos ir para a escola ou para os jardins de infância", acrescentou o vice-presidente da autarquia, Alexander Minayev.

As alterações climáticas estão a forçar muitos dos animais a ir buscar comida noutros locais, aproximando-se cada vez das povoações humanas.

Os ursos polares são uma espécie protegida e, segundo a legislação russa, o abate e a caça são proibidos. Contudo, se o nível de ameaça aumentar, as autoridades locais já admitiram que o primeiro poderá ser a única solução.