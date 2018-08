A autarquia de Paris colocou urinóis - "uritrottoir", como são designados - nas ruas para reduzir o cheiro a urina.

No entanto, um dos urinóis colocado na Île de France, bem perto da catedral de Notre Dame e com vista para o Rio Sena, está a criar particular alvoroço entre parisienses. "Não há necessidade de colocar algo tão imodesto e feio num local tão histórico. Fica ao lado do edifício mais belo da ilha, o Hotel de Lauzun, onde viveu Baudelaire [poeta que viveu ali no século XIX]", diz à agência Reuters Paola Pellizzari, 68 anos, proprietária de uma loja de arte.



Paola teme que esta medida "incentive o exibicionismo", dada a proximidade que aquele urinol tem de uma escola. "Disseram que temos que aceitar isto, mas é absolutamente inaceitável. Está a destruir o legado da ilha. As pessoas não se podem comportar?", questiona o dono de outra galeria de arte, que não se quis identificar.



A medida também foi alvo da cólera de grupos feministas. "Foram instalados com base numa preposição sexista, que os homens não se conseguem controlar [do ponto de vista da bexiga] e por isso toda a sociedade tem de se adaptar", diz Gwendoline Coipeault, do grupo feminista francês Femmes Solidaires.



Os urinóis em questão é composto por uma caixa, com uma abertura discreta e coberta por palha no interior, o que permite reduzir o cheiro, sendo o topo do dispositivo é preenchido por flores. As caixas estão equipadas com um sistema eletrónico que envia um sinal quando o material atinge o limite de saturação.