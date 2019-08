Unidos pela Síndrome de Down, Kris e Paul estiveram casados 26 anos

Um amor impossível: Kris Scharoun-DeForge, de 59 anos, conheceu Paul Scharoun-DeForge em 1988. Ambos tinham Síndrome de Down e a relação parecia condenada à partida, devido às limitações da doença. No entanto, casaram-se cinco anos depois.

"Fui eu que o pedi em casamento", conta à CBS. "Sussurrei-lhe ao ouvido: ‘Queres casar comigo?’ E ele olhou para mim com o seu grande sorriso e acenou ‘Sim!’ E foi aí que soube que era o homem para mim."

Tornaram-se o primeiro casal com Síndrome de Down a casar. Para chegar à cerimónia, tiveram de provar que estavam aptos e superar a descrença das pessoas próximas, através de aulas de matrimónio e sessões de aconselhamento. "Havia um sentimento que eram duas crianças a casar e não dois adultos capazes", diz à cadeia televisiva norte-americana.

Mais de 26 anos depois, em abril deste ano, Paul morreu após uma longa batalha contra a doença de Alzheimer e, para relembrá-lo, Kris largou uma parte das suas cinzas no lago onde o marido costumava pescar.

O resto das cinzas será misturado com as suas cinzas quando Kris morrer, com os dois a serem enterrados lado a lado.