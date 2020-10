União Europeia compra vacinas da Johnson & Johnson para até 400 milhões de pessoas

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira ter chegado a um acordo com a Johnson & Johnson para a compra de potenciais vacinas da Covid-19 para até 400 milhões de pessoas.

Esta é o terceiro negócio alcançado por Bruxelas com farmacêuticas para a compra de candidatas à vacina da Covid-19, depois de outros acordos com a anglo-sueca AstraZeneca e a francesa Sanofi.



Assim que a vacina da Johnson & Johnson provar ser eficaz e segura contra a covid-19, Estados-membros poderão comprar vacinas para 200 milhões de pessoas. Terão depois a possibilidade de comprar vacinas para mais 200 milhões de pessoas, perfazendo um total de 400 milhões de pessoas que receberão a vacina da farmacêutica norte-americana.





We approved a third contract on vaccine with a pharmaceutical company, Janssen Pharmaceutica NV - @JNJNews.



Once the vaccine has proven to be safe and effective against #coronavirus, the contract allows EU countries to purchase vaccines for 200 million people. #StrongerTogether — European Commission (@EU_Commission) October 8, 2020

Há duas semanas, a Johnson & Johnson anunciou que iria iniciar os últimos testes da fase III de ensaios clínicos para a sua vacina à Covid-19 em 60 mil voluntários de oito países, entre eles o Brasil.

A nova fase de testes da Ad26.COV2.S deverá incluir voluntários acima dos 60 anos de idade e com doenças preexistentes. A idade mínima para participar é de 18 anos. Os testes também ocorrerão na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, África do Sul e nos Estados Unidos.

Esta quinta-feira, a Comissão Europeia anunciou também a compra de 500 mil doses do tratamento remdesivir, o primeiro medicamento autorizado na UE para a recuperação da Covid-19, por um valor de 70 milhões de euros à farmacêutica Gilead.

No acordo estão englobados 36 países, incluindo todos os Estados-membros de Bruxelas, os países do Espaço Económico Europeu, do Reino Unido e ainda dos seis países candidatos e potenciais candidatos (Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia, Kosovo e Bósnia e Herzegovina).