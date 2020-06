A carregar o vídeo ...

No início, quando se apresentou ao "concurso de beleza política das primárias republicanas", em 2015/16, Donald Trump era visto como "epifenómeno" ou "brincadeira de mau gosto". Mas, ele "venceu 16 candidatos das várias famílias e fações republicanas, esmagou e humilhou os ‘conservadores’ (Cruz e Rubio)" e repetiu a vitória-surpresa nas "presidenciais mais disputadas das últimas décadas, contra Hillary Clinton".Quatro anos passados, o líder do Partido Republicano surge como favorito a vencer novo mandato. E como tem sido o seu percurso? A resposta é dada por Nuno Rogeiro, comentador político e habitual colaborador da SÁBADO, em Trump - Um balanço. Este é o primeiro livro da coleção Democracias ou ditaduras, que começa a sair gratuitamente com a revista da próxima semana.Trump apresentou-se como um Presidente de rutura e conflito quanto à sua relação com a História e com o sistema político. Ele "é o exemplo consumado do político cesarista e populista, que complementa o estadismo com os comícios continuados, se obceca com o comentário político da mesa de café, vive ligado às máquinas de sondagens, banha-se nas massas e fala para as mesmas a qualquer hora".É difícil "isolar Trump num campo ‘ideológico’ determinado, sobretudo no contínuo ‘esquerda-direita’", aponta Nuno Rogeiro, que revela a infidelidade política do Presidente: simpatizante democrata até 1987, quando se filiou nos republicanos, do qual sairia em 1998, para aderir aos Independentes de Nova Iorque, voltando a ser democrata em 2001, tendo regressado aos republicanos em 2009, saindo dois anos depois, para regressar ao Elefante em 2012.As origens germânicas de Trump também não são esquecidas. O seu avô Friedrich imigrou da Baviera para os EUA com 16 anos: foi barbeiro, andou na prospeção de ouro no Canadá, vendeu álcool, teve restaurantes, salões de jogos e prostíbulos "informalmente licenciados".E Donald? Com 25 anos tomou conta do negócio imobiliário do pai, em duas décadas expandiu-se para o entretenimento e tornou-se proprietário (até 2015) das marcas de concurso de beleza Miss Universo e Miss EUA. É mesmo o Presidente com a maior fortuna pessoal da História dos EUA (3,1 mil milhões de dólares).O livro aborda as guerras na administração e a política externa (Médio Oriente, Irão, Síria, Afeganistão, Rússia e Ásia). "O poder político de Washington precisa ao mesmo tempo de paz comercial com a China e de paz militar com a Coreia do Norte." Fala-se ainda dos aspetos positivos do trumpismo, como a economia (o emprego atingiu com Trump o máximo histórico dos últimos 50 anos). O livro termina com o impeachment e com o surto de coronavírus. Afinal, "a única coisa certa, para Trump e para o mundo, é a praga."