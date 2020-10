A carregar o vídeo ...

Três pessoas morreram devido a um ataque com faca junto à igreja de Notre Dame em Nice, França. Uma das vítimas mortais é uma mulher que foi decapitada, segundo a polícia. O autarca de Nice descreveu o incidente como terrorismo.O presidente da câmara de Nice indicou no Twitter que o ataque com faca ocorreu perto da igreja de Notre Dame e o terrorista foi detido, encontrando-se agora hospitalizado.Segundo o autarca Christian Estrosi, o agressor gritou "Alá é grande" durante o ataque e depois de ter sido detido pela polícia.Este ataque ocorre quando França ainda está a lidar com a decapitação do professor Samuel Paty, em Paris, por um homem de origem chechena. O terrorista ligou o ataque a Paty ter mostrado cartoons do profeta Maomé aos seus alunos.Ainda não é claro o que levou ao ataque de Nice, nem se está ligado aos cartoons, considerados blasfemos pelos muçulmanos.

O departamento anti-terrorismo francês está a investigar o caso.