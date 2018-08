A oposição está a acusar o partido Zanu-PF de Emmerson Mnangagwa de fraude eleitoral.

Soldados do exército do Zimbabué juntaram-se à polícia para controlar o actual protesto em Harare contra as eleições presidencias, que já deram a vitória por maioria absoluta a Emmerson Mnangagwa do partido Zanu-PF na Assembleia Nacional. Segundo a AFP, que testemunhou o ocorrido, os confrontos já provocaram a morte de pelo menos um homem, depois de o exército da nação africana ter disparado contra os protestantes esta quarta-feira.



A AFP reporta que o homem foi alvejado no abdómen e morreu no local.









A polícia do país já disparou canhões de água e gás lacrimogéneo contra os manifestantes, e helicópteros militares têm sobrevoado a capital, depois dos confrontos começarem devido ao atraso da divulgação dos resultados eleitorais e de suspeitas de a eleição ser fraudulenta.

"Nós apoiamos Chamisa [líder da oposição] e queremos que ele seja nosso presidente. A comissão eleitoral não é justa", acusou um jovem estudante, citado pelo The Guardian. "As nossas eleições estão a ser roubadas", reclamou.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Police in <a href="https://twitter.com/hashtag/Zimbabwe?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Zimbabwe</a> move to disperse crowds in the centre of <a href="https://twitter.com/hashtag/Harare?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Harare</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/ZimElections2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ZimElections2018</a> <a href="https://t.co/2hD6F5HYvM">pic.twitter.com/2hD6F5HYvM</a></p>— stanley kwenda (@stanleykwenda) <a href="https://twitter.com/stanleykwenda/status/1024647828583403520?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de agosto de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Estas eleições foram as primeiras realizadas no país do sul de África desde que Robert Mugabe foi destituído em 2017. De acordo com resultados oficiais apontados pela Euronews, o partido do governo, o ZANU-PF conquistou a maioria absoluta no parlamento com 110 lugares em 210. O Movimento de Mudança Democrático (MDC) obteve 41.