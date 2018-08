Ángel Boza foi acusado de tentar roubar uns óculos e de tentar atropelar um segurança do centro comercial.

Um dos cinco elementos do grupo La Manada, condenado a nove anos de prisão por abuso sexual de uma jovem de 18 anos e em liberdade condicional actualmente, foi detido esta quarta-feira por roubo e agresssão num centro comercial no bairro de Nervión, em Sevilha.



Segundo o El Mundo, Ángel Boza tentou roubar uns óculos de sol no El Corte Inglês. Na fuga, tentou atropelar um dos seguranças do espaço com o carro que conduzia, apesar de não ter carta.





As autoridades não confirmaram o nome do suspeito - identificado pelo El Mundo nas suas notícias - mas confirmaram que se trata de um dos integrantes do grupo que foi condenado pelo abuso da jovem, em 2016, durante a Feira de San Firmin, em Pamplona.Os advogados dos cinco elementos recorreram da decisão do tribunal de Navarra, apesar de terem sido condenados por abuso sexual e não por violação como tinha sido pedido pelo Ministério Público. O tribunal permitiu a saída em liberdade condicional após pagamento de 6 mil euros de fiança por cada elemento. Ambas as decisões foram contestadas nas ruas de toda a Espanha, com inúmeras manifestaçações.