As autoridades dizm que uma mãe e os seus quatro filhos foram brutalmente assassinados por um cartel no norte do México. A família assegura que na verdade foram três mulheres e os seus nove filhos. Os mortos são estado-unidenses e membros da família LeBaron, uma comunidade Mórmon que se instalou no México há várias décadas. Há desaparecidos e o número oficial de mortos não foi ainda confirmado, oscilando entre os cinco e os doze.

Em vídeos divulgados pelos meios de comunicação social estado-unidenses vê-se, no local do crime, um carro consumido pelas chamas.

Membros da família afirmam que um grupo de três mães e os seus 14 filhos tinham saído de carro de Bavispe, em direção a La Mora. Pelo caminho terão sido emboscadas por um grupo de mercenários. Um SUV incinerado foi encontrado na berma da estrada, com os restos mortais das vítimas no seu interior.

Segundo a família, no carro seguiam Rhonita Miller LeBaron e os seus quatro filhos: dois gémeos de seis meses, uma criança de oito anos e outra de 10.

Os mercenários terão também disparado sobre as outras duas mulheres e os seus dez filhos, enquanto estes tentavam fugir, segundo a BBC. Apesar de haver registo de mortos noutro local, as autoridades não confirmavam se as duas mulheres tinham conseguido fugir. O procurador do estado de Chihuahua diz que as famílias falam em doze mortos, enquanto há relatos de serem nove.





De acordo com o El Universal, depois da morte de Rhonita e seus filhos, os atiradores dispararam sobre as outras duas mulheres. Terão conseguido ferir mortalmente as duas adultas e cinco crianças. Já os outros cinco terão conseguido fugir, estando atualmente desaparecidos.

A família espera encontrar os cinco menores ainda com vida e diz que acreditam nos relatos de que foram avistados a fugir na área. As autoridades lançaram operações de busca e estabeleceram um perímetro para encontrarem os menores.

As procuradorias-gerais de Chihuahua e Sonora emitiram um comunicado conjunto onde afirmavam que tinha sido lançada uma investigação e acionadas as forças de segurança para proteger a família.

Quem são as vítimas?

Até ao momento foram confirmadas cinco vítimas: uma adulta e cinco crianças. Faziam parte de uma comunidade Mórmon conhecida como Colónia LeBaron, fundada na primeira metade do século XX.

Os fundadores da comunidade exilaram-se no México depois de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias dos EUA ter começado a condenar a poligamia. No México a comunidade conseguiu manter o seu estilo de vida, incluindo as múltiplas relações maritais.

Nos últimos tempos, esta comunidade tem criticado e tentado agir contra o crime organizado e os gangues de drogas, denunciando a violência dos cartéis. Em 2009, Erick LeBaron, então com 17 anos, foi raptado e pedido um resgate em troca. A comunidade disse que não iria negociar com o gangue pois isso só iria encorajar novos raptos. Erick acabou por ser libertado, mas meses mais tarde, o seu irmão Benjamin, que liderou os apelos pela libertação foi espancado até à morte, bem como o seu cunhado.





Alguns meios locais afirmam que os mercenários poderão ter confundido os carros que atacaram, pensando que se tratavam de veículos de um gangue rival.

Os dois gangues que se defrontam naquela zona do México são os La Línea e os Los Chapos. Os primeiros têm ligações ao cartel de Juárez e os segundos ao de Sinaloa.

O presidente mexicano disse que vai implementar uma política de não-violência com os cartéis mexicanos, o que levou os seus adversários a acusarem-no de não ter uma estratégia sustentável para a segurança interna.

A família LeBaron pediu ajuda ao FBI e a toda a família mórmon para que os ajudem a combater os gangues.