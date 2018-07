A visita do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ao Reino Unido no dia 13 de Julho foi controversa. O seu encontro com a monarca do país, Isabel II, foi marcado por uma série de situações insólitas e polémicas.

O primeiro incidente caricato ocorreu quando, juntamente com a primeira-dama, Melania Trump, o presidente norte-americano chegou 12 minutos atrasado ao encontro com a rainha no Castelo de Windsor. Conhecida pela pontualidade, a monarca ainda olhou para o relógio mas isso não fez Trump chegar mais cedo.

No vídeo, é possível observar o desconforto da rainha, de 92 anos, antes da chegada do veículo que transportava o presidente norte-americano e Melania.

De seguida, na caminhada pelo castelo, Trump quebrou novamente o protocolo, acelerando o passo e colocando-se à frente de Isabel II. De acordo com as indicações, seria expectável que o presidente norte-americano caminhasse lado a lado com a rainha, de maneira a que esta lhe mostrasse a guarda de honra britânica.

E os embaraços não pararam por aqui. Conhecido por ter um aperto de mão firme devido a encontros passados com Emmanuel Macron, o seu homólogo francês, Trump conheceu uma adversária à altura. A Condessa de Airlie, de 85 anos, revelou ter força de braços após o cumprimento ao presidente norte-americano e este mostrou-se surpreendido com a abordagem da senhora.

The Queen’s Lady in Waiting giving Donald Trump a "Trump Handshake" at Windsor Castle during #TrumpVisitsUK

pic.twitter.com/B1IIJ1vSTk

— Craig Dillon (@craigtdillon) 13 de julho de 2018

Para terminar a visita de Trump a Windsor, houve um pequeno erro técnico na fotografia oficial deste com Isabel II e Melania, no interior do castelo. Na imagem, a rainha posa ao lado do casal mas existe um intruso na fotografia: a tigela que serve de comedouro para os cães da monarca, Vulcan e Candy, que está no canto inferior esquerdo.

Horas depois, a monarca voltou a posar para a fotografia ao lado dos reis da Bélgica, no mesmo sítio, mas a tigela já não estava lá.

May I also draw your attention to the dog bowl from which Her Majesty The Queen served tea to Mr Trump.

pic.twitter.com/6NVLuvJNZ4

— Laura (@Laura_Hendley) 14 de julho de 2018

Já depois da visita foi estranhada a ausência dos herdeiros de Isabel II, o príncipe William e o seu pai, o príncipe Carlos. Foi aí que o jornal britânico Sunday Times avançou que ambos os príncipes estariam "sem vontade" de encontrar Trump, por isso a rainha Isabel II fê-lo sozinha.

Segundo uma fonte anónima, "eles simplesmente recusaram-se a ir. É muito raro que a rainha esteja sozinha numa recepção. Normalmente, ela está acompanhada por alguém".