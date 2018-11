O presidente norte-americano viu o Partido Republicano perder o controlo da Câmara dos Representantes e aumentar o número de lugares no Senado.

O presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu as eleições intercalares desta terça-feira como "um dia incrível" para o Partido Republicano. Nas suas primeiras declarações à imprensa após a derrota na Câmara dos Representantes e a vitória no Senado, Trump invocou os números de Barack Obama em 2010 e referenciou a "dramática desvantagem em termos de fundos" e a "cobertura hostil por parte da comunicação social".

Começou o discurso como descrevendo um "grande dia" e enumerando os candidatos republicanos que ganharam, apesar de um "alarmante número de membros da Câmara dos Representantes que se retiraram".

De seguida, Trump dirigiu a si as várias vitórias do Partido Republicano, considerando que a maioria dos candidatos com os quais fez campanha, eventualmente ganhou. "Esta vigorosa campanha parou a onda azul de que eles estavam a falar... Se não fizéssemos esta campanha, o que poderia ter sido…", afirmou.

Baseando-se em números, o presidente norte-americano refere que este é o maior número de lugares ganhos no Senado num primeiro mandato presidencial desde 1962. "A história vai ver o grande trabalho que fizemos nas últimas semanas em termos de conseguirmos levar pessoas incríveis até à meta."

E rapidamente chamou Barack Obama à conversa: "Se conseguirmos dois, três ou quatro senadores é uma percentagem muito grande. O Presidente Obama, nas primeiras intercalares, perdeu seis lugares no Senado". O chefe de estado norte-americano relembrou que o antigo presidente "perdeu 63 lugares" na Câmara dos Representantes em 2010, contrabalançando com os 27 perdidos agora por Trump.

Trump gozou ainda com os candidatos Republicanos que evitar fazer campanha com ele e perderam, listando um a um os mesmos. "Estes são algumas das pessoas que, pelas suas próprias razões, não se envolveram comigo ou com aquilo que representamos. Fizeram muito mal. Não tenho a certeza se deva ficar feliz ou triste mas convivo bem com isso", terminou.

Assumindo que agora terá de trabalhar com Democratas, o presidente norte-americano e sugeriu mesmo que, se o Partido Republicano tivesse ganho estas intercalares por uma ligeira maioria, seria um pior cenário. "Se os Republicano tivessem ganho apenas por dois ou três lugares, teria sido muito difícil" manter essa maioria, afirmou Trump. "Iria colocar-nos-ia numa difícil posição."