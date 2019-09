Trump segurou 400 milhões de ajuda militar à Ucrânia dias antes de telefonema polémico

O presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou ao seu chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, que colocasse em espera 400 milhões de dólares - cerca de 364 milhões de euros - de ajuda militar à Ucrânia uma semana antes do telefonema ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no qual o pressionou "várias vezes" a investigar o filho de Joe Biden, principal adversário do Partido Democrata nas eleições de 2020 nos Estados Unidos.



De acordo com o Washington Post, que cita três oficiais séniores da administração de Trump, o departamento de gestão e orçamento da Casa Branca atendeu ao pedido do presidente dos EUA e dirigiu-o ao Pentágono e ao Departamento de Estado numa reunião em meados de julho.



O telefonema no qual, segundo o Wall Street Journal, o presidente dos EUA insistiu "cerca de oito vezes" para que o governante ucraniano "trabalhasse com Rudy Giuliani, o seu advogado pessoal, numa investigação" sobre o envolvimento do filho do antigo vice-presidente de Barack Obama, Hunter, com uma empresa de gás natural, aconteceu a 25 de julho.



Diferentes fontes indicam que Trump manifestou preocupações sobre a "corrupção" na Ucrânia e o perigo da Europa arcar com mais encargos financeiros para providenciar a defesa do país. O presidente norte-americano quis certificar-se que os 400 milhões dispensados pelos EUA necessitavam de ser gastos e os fundos só foram libertados a 11 de setembro, devido à proximidade do fim do ano fiscal. No entanto, a mesma fonte nega uma ligação entre a ajuda à Ucrânia e a pressão sobre Zelensky para investigar o filho de Biden.