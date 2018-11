Presidente dos EUA refere-se às perguntas feitas por Robert Mueller, que está a investigar a eventual interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas.

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse hoje que irá responder na próxima semana, por escrito, às perguntas feitas pelo procurador que está a investigar a eventual interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas.



"Iremos enviar na próxima semana. [As respostas] Já estão todas feitas", disse Donald Trump quando questionado por um jornalista sobre se já tinha enviado as respostas a Robert Mueller, o procurador especial que tem a seu cargo a investigação à interferência russa nas eleições presidenciais que ocorreram em 2016 e elegeram o actual presidente.



As declarações de Trump foram feitas pouco antes de partir para a Califórnia, para onde se dirige para ver pessoalmente os estragos dos incêndios que devastaram a região provocando dezenas de mortes e milhares de desaparecidos.



Na sexta-feira, o mandatário do presidente revelou que já tinham contestado por escrito algumas das perguntas de Mueller e Trump acabou por acrescentar que o seu mandatário "tinha respondido com muita facilidade".



Mueller investiga uma eventual ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016 e possíveis ligações entre a Rússia e a campanha eleitoral do actual presidente que, na altura, era o candidato republicano à presidência na corrida contra a rival democrata, Hillary Clinton.



Apesar de considerar que as perguntas do procurador "não eram difíceis", Trump expressou alguma desconfiança sobre os reais objectivos de Mueller, acusando-o de estar politicamente motivado contra si.



De acordo com o jornal The Washington Post, Trump terá passado mais de cinco horas com os seus advogados para responder à lista de mais de vinte perguntas enviadas pela equipa de Mueller.