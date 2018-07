"Aceito que tenha havido interferência russa nas eleições norte-americanas", disse Donald Trump, o presidente dos EUA, esta terça-feira depois de se ter recusado a afirmar que informáticos russos tenham tentado, de facto, influenciar as eleições, depois de uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, em Helsínquia. Mas, mesmo admitindo a possibilidade de ter havido ingerência, Trump diz que podem ter sido outros que não os russos.Várias agências de informação norte-americanas escreveram relatórios onde afirmavam haver provas inalienáveis de que houve uma tentativa por parte de cidadãos russos de interferirem nas presidenciais de 2016. Os russos terão tentado influenciar as eleições favoravelmente para o lado do candidato republicano que acabaria mesmo por vencer a candidata democrata, Hillary Clinton.Na passada semana, procuradores norte-americanos acusaram 12 espiões russos de entrarem em servidores de e-mail de membros do Partido Democrata, divulgando correspondência com a intenção de prejudicar Clinton.Já em 2017 tinha sido revelado que cidadãos russos contactaram membros do círculo interno de Trump oferecendo informação prejudicial a Clinton e que Donald Trump, Jr., o filho do actual presidente ter-se-á mostrado bastante agradado com esta oferta.Depois de Trump ter dito, numa conferência de imprensa que não via motivos para acreditar na interferência russa nas eleições, foi criticado por milhares de cidadãos estado-unidenses, inclusivamente muitos dos seus apoiantes republicanos. Mesmo a cadeia Fox se mostrou crítica para com o presidente dos EUA, quando costumam ser bastante favoráveis à actuação do mesmo.Terão sido essas críticas que levaram Trump a voltar atrás e a dizer que a sua equipa iria esforçar-se para que não se repetisse a ingerência russa, nomeadamente nas eleições intercalares marcadas para Novembro deste ano