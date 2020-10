Trump recebeu tratamento usado em doentes da Covid-19 que precisam de ventilação

Donald Trump, infetado pela Covid-19, continua a melhorar após ter testado positivo na sexta-feira e ter sido transportado para um hospital militar nessa mesma noite.

Em nova conferência imprensa em frente ao Walter Reed National Military Medical Center, onde o presidente norte-americano está a receber tratamento, médicos da Casa Branca indicaram que Trump já não apresenta febre desde a manhã de sexta-feira e pode receber alta e regressar à Casa Branca já esta segunda-feira.

As atualizações médicas surgem numa altura de confusão após este sábado os mesmos médicos terem avançado informações contraditórias sobre quando terá sido Trump infetado pela Covid-19 ou se terá ou não recebido oxigénio para respirar.

"Não queria dar informações que pudessem alterar o rumo da doença noutra direção e, ao fazê-lo, pareceu que estávamos a esconder algo, o que não é necessariamente verdade", afirmou Sean Conley, o médico da Casa Branca.

Os médicos avançaram agora que Trump experienciou dois períodos de baixos níveis de oxigénio no sangue durante a sua recuperação, chegando a atingir uma saturação de 93%, e que recebeu dexametasona esteróide no sábado.



O tratamento foi aprovado na Europa para doentes de Covid-19 que precisam de ventilação e é eficaz em doentes graves, mas normalmente não é usado em casos ligeiros ou moderados da doença, como foram os sintomas de Trump indicados por médicos, e pode ser mesmo prejudicial caso os esteróides coloquem em risco a própria resposta imunitária.

"Recebeu a primeira dose ontem e o plano é continuar o tratamento", apontou o médico Brian Garibaldi, não referindo se Trump chegou a receber oxigénio e indicando apenas que Trump recebeu dexametasona devido aos seus "baixos níveis de oxigénio".Além da dexametasona esteróide, médicos da Casa Branca avançaram que Trump recebeu a segunda dose de um plano de cinco dias com tratamentos de Remdesivir, um fármaco antiviral da Gilead que encurta o tempo de hospitalização. Trump está ainda a receber um cocktail experimental de anticorpos, o Regeneron's REGN-COV2, assim como zinco, vitamina D, melatonina, aspirina e famotidina.

No sábado, o médico evitou fazer prognósticos sobre a evolução clínica de Trump, afirmando que os primeiros dez dias de infeção são críticos e que o presidente dos EUA continuaria internado no hospital seguindo um tratamento intensivo que inclui Regeneron, um cocktail experimental de anticorpos.



Na mesma conferência de imprensa, Conley recusou-se a responder a perguntas sobre se Trump recebeu oxigénio ou quando testou negativo à Covid-19 pela última vez. O que se sabe é quando o Presidente começou a apresentar sintomas de covid-19 e foi testado positivamente. Como tal há um período intermédio em que o Presidente esteve envolvido em atividades de contacto direto, que o médico não quis revelar.

Trump teve um teste positivo de coronavírus na noite de quinta-feira, 1 de outubro, e foi admitido no Hospital Militar Walter Reed na sexta-feira à tarde com o agravar de sintomas. A Casa Branca dispõe de instalações médicas para o Presidente e o internamento significa que a situação é mais grave do que a equipa médica de Donald Trump está a transmitir.

A primeira-dama, Melania Trump, que foi contagiada ao mesmo tempo que o marido, apresenta um quadro clínico controlado e não foi hospitalizada.

Uma situação que também confirma a gravidade do estado de saúde do Presidente. Questionado sobre o motivo da decisão de transferir Trump para o Hospital Walter Reed, Sean Conley, que é também médico da Marinha americana, respondeu: "Porque ele é o Presidente dos Estados Unidos".

De acordo com a estação de televisão CNN, o jornal New York Times e a estação pública de rádio NPR, a Casa Branca está a desenvolver uma campanha de relações públicas para suavizar a situação. Na sexta-feira à noite, Sean Conley divulgou uma carta dizendo que Trump estava "muito bem", tendo sido iniciado um tratamento com Remdesivir.

Na realidade, este é um medicamento experimental que ainda não recebeu a aprovação da Food and Drug Administration, a entidade que regula novos medicamentos nos Estados Unidos.