Donald Trump tinha previsto ir jogar golfe no seu resort escocês e assim evitar a tomada de posse do democrata Joe Biden a 20 de janeiro. Mas a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon já avisou que tal não vai ser possível, refere o Independent O presidente dos EUA tinha mostrado vontade de viajar até Turnberry para evitar a cerimónia que vai selar a sua derrota nas eleições de 4 de novembro. Porém, as restrições às deslocações, devido à covid-19, podem agora meter-se no caminho dessa intenção. A primeira-ministra escocesa já disso: "Vir jogar golfe não é o que consideramos ser uma viagem essencial."Até agora, a Casa Branca ainda não disse o que vai Donald Trump fazer na cerimónia de tomada de posse do sucessor, Joe Biden. O que tem alimentado rumores sobre se estará presente.Segundo o Sunday Post, o aeroporto Prestwick terá sido avisado para estar preparado para a chegada de aviões militares americanos a 19 de janeiro. Perante este rumor, Nicola Sturgeon garantiu não saber da chegada de Donald Trump. "Espero que - tal como toda a gente espera - que o plano de viagem imediata que ele tenha seja o de sair da Casa Branca. Além disso não sei de mais nada.""Não estamos a permitir a entrada de pessoas na Escócia sem ser por razões essenciais neste momento, e isso aplica-se tanto a ele [Donald Trump], como a qualquer pessoa."